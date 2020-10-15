Российский исполнитель Сергей Лазарев вызвал настоящий фурор новым образом

Как передает Politeka.net, свежее фото артист опубликовал у себя в Инстаграм. Лазарев сделал фото возле стенки с яркой надписью. Он был одет в красивый пиджак. В руках он держал микрофон. В кадр Лазарев, которому приписывают роман с Ани Лорак, не смотрел. Это придало особого шарма снимку.

«Досчитаем до 10 и спать. Спокойной ночи», - подписал фото Лазарев.

За полдня пост артиста собрал более 30 тысяч лайков. В комментариях ему оставили массу приятных слов. Не обошлось и без критики, которая всегда сопровождает посты исполнителя. На этот раз его сравнили с Киркоровым и Басковым.

«Какой вы красивый, съёмки для "Ты супер" видимо прошли прекрасно», «Опять спер пиджак у Филиппа?)», «Или у Баскова?) но лук хорош!», «О боже как уснуть после такой красоты», «Look – огооонь», «С такой фигурой можно смело идти за Оскаром», «Это незаконно- быть таким офигенным», «Жалко тебя, мужика из тебя не получилось», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Сергей Лазарев сильно похудел. После карантина он взялся за свою фигуру и скинул 12 килограм лишнего веса. Как рассказал Лазарев, он целенаправленно избавлялся от живота. После артист отправился в спортзал, чтобы наращивать мышечную массу.

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