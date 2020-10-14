Российский певец Влад Топалов впечатлил спортивной формой, обнажив торс

Как сообщает Politeka.net, муж телеведущей Регины Тодоренко заметно похудел и похвастался своими достижениями в микроблоге "Инстаграм", для этого он разделся по пояс и без стеснения сделал селфи в ванной комнате. На снимке хорошо виден рельефный пресс и загоревшая кожа звезды. Влад Топалов сделал и без того откровенный кадр еще более пикантным, приспустив штаны и "засветив" часть трусов.

"Причин не жрать не вижу 🤣😋💪🏻🤟🏻", - пошутил исполнитель в описании.

Пользователи сети оценили внешний вид знаменитости и результаты его тренировок в спортзале:

"Вы крачавчик... шикарный рельеф 👍👍👍🔥🔥🔥"; "Влад, шикарная фигура!🔥"; "Влад, ты в отличной спортиной форме.👍❤️🐼💋💪🏻🤟🏻 Удачи тебе мой хороший друг Горжусь, тобой."; "Нуу....и обжираться тоже не стоит!))🤪😜"; "А штаны обязательно так спускать? Хочется чем то похвастаться ниже, один уже выставлялся голышом каждый раз,а потом на всю страну оправдывался. Могли бы такие фото для личного архива оставлять"; "Влад, у Вас в порядке, ешьте)))))!!!! 🔥"; "Регина тебя за эту фотку не прибьет?😂"; "Шикарен! Вижу повод пожрать от души🤣"; "Неплохо просушился 💪🏼"; "Вот, что спорт с человеком делает!💪".

Ранее певец Сергей Лазарев, которому приписывают роман с Ани Лорак, похвастался, будто сбросил 12 килограммов за 4 месяца. Судя по всему, он решил не останавливаться на этом результате и продолжил худеть, ведь недавно удивил излишней худощавостью на фото.

Напомним, что резко постаревший «любовник» Лорак Лазарев напугал внешним видом: «у вас что-то со здоровьем?»

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