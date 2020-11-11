Російський стриптизер Тарзан після скандалів зі зрадами покотив в Африку

Як пише Politeka.net, його дружина, співачка Наташа Корольова, тим часом розгрібає наслідки загулу чоловіка і висуває вимоги до влади. У себе в Instagram артистка опублікувала переможне фото, повідомивши, що з'явилися «перші ластівки» правильної реакції на викрадення приватної інформації зірок.

"xenia_sobchak вчора в передачі абсолютно справедливо задає питання - чому всі ЗМІ акцентують увагу на контент, а не на тому, що це вкрадений контент з особистого телефону, і не на шантажистах/ зломщиках/розповсюджувачах особистої інформації?! Ці люди-злочинці, які повинні бути покарані", - підкреслила Корольова, додавши, що буде і далі боротися проти вторгнення в особисте життя публічних людей.

У коментарях співачці нагадали, що ніхто крім її чоловіка в ситуації, яка склалася, не винен.

"А ще краще прив'язати Тарзана за причиндали і тримати на короткому повідку", "Не треба було зраджувати Тарзану", "поводьтеся нормально, і інформація буде нормальною, а так всі навколо винні, а не чоловік олень", - пишуть люди.

Тарзан тим часом відпочиває в Африці, звідки публікує фото з місцевими жителями.

"Масаї. Респект. Неймовірно добрі тут люди...привітні, позитивні, чисті душею", - зауважив стриптизер.

Нагадаємо, що розпалений Тарзан попустував на пляжі і приголомшив видом після зради Корольовій: "як у арабського скакуна".

Як повідомляла Politeka, Тарзан повідав несподіване про свої любовні пригоди, Корольовій не позаздриш.

Також Politeka писала, що Тарзан показав, як кайфує без дружини в руках задоволеного натовпу.