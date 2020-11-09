Російський шоумен Тарзан, чоловік співачки Наташі Корольової, відпочиває в екзотичній країні і радіє життю після сімейного скандалу

Як пише Politeka.net, він поділився на сторінці в "Instagram" свіжими фото зі свого закордонного пригоди. Знаменитість постав у довгих мішкуватих шортах і сірій футболці, поверх якої можна помітити ремінець сумки.

У такому вигляді Тарзан попустував на пляжі і широко розвів руки в сторони на одному з фото. Судячи з виразу обличчя, Сергій Глушко (справжнє ім'я), щасливий втекти від проблем і поніжитися на курорті. Зірка також сфотографувався з місцевими жителями, показав пам'ятки і покорчив пики на камеру.

Користувачі соціальної мережі в коментарях оцінили зовнішній вигляд Тарзана, а особливу увагу приділили зубам, якими шоумен посвітив на знімках:

"Гарного відпочинку, Серж!👍 "; "І зуби мудрості на місці👍 😂"; "оо, ось це зуби! Класно! 👍 "; "Красень!"; "Зубки як у арабського скакуна ❤️❤️❤️❤️❤️"; "хоч разочок туди потрапити. Рай";" Ну і рот"; " 👍 Тарзан в Тарзанії😂".

Раніше стало відомо, що Сергій Глушко зрадив Наташі Корольової з актрисою Анастасією Шульженко, про що сам зізнався в соцмережі. Тепер же дівчина намагається підігрівати свою сумнівну славу, нещодавно вона заявила, що спробує себе в якості співачки і навіть анонсувала дебютну пісню

Нагадаємо, що Наташа Корольова завила після зрад Тарзана, під загрозою Пугачова, Собчак і Заворотнюк.

Як повідомляла Politeka, бешкетну Наташу Королеву в шкіряних штанях і топі висміяли за поведінку на сцені.

Також Politeka писала, що пошарпаний скандалами Тарзан вразив забавами на капоті авто.