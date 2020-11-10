Чоловік Наташі Корольової, відомий стриптизер Тарзан показав, як проводить час в екзотичній країні

Сергій Глушко (справжнє ім'я артиста) поділився новими кадрами у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net.

Після гучного скандалу з його зрадами і вагітною коханкою Тарзан вирішив втекти подалі від цікавих очей і відправився на відпочинок. Він не уточнив, куди саме полетів, проте почав показувати на своїй сторінці види з джунглів і з берега океану.

Зокрема, Тарзан показав себе поруч з величезним гроном бананів.

Також він поділився відео, на якому показав свою поїздку в місцевому громадському транспорті. На кадрах можна побачити як чорношкірі діти з радістю перебирають його довге волосся, а сам стриптизер при цьому щасливо сміється. У якийсь момент один з дітей навіть спробував лизнути голову артиста.

"Який кайф! Класно!", - примовляє при цьому Тарзан.

"Зустріч була яскравою я вдома", - підписав кадри артист.

Його шанувальники тут же почали коментувати те, що відбувається.

"І звідки це до нас такого дядечка занесло", "Дружина де?", "У свої рідні пінати потрапив", "їм цікаво білого чоловіка бачити і чіпати", "ульот!!! Всі танзанійські дівчата пищать!!! Відпочивай добре, і не переживай ні про що!", "Навіть на язик спробували", "діти ніколи не бачили білявої людини", - пишуть люди.

Відзначимо, що Тарзан, судячи з усього, відправився на відпочинок без своєї дружини.

Нагадаємо, розпалений Тарзан попустував на пляжі і приголомшив видом після зради королевою.

Як повідомляла Politeka, неголений і роздягнений Тарзан похвалився свободою далеко від королевою.

Також Politeka писала, що Тарзан втік від королевою після скандалу з коханкою і сполошив образом на пляжі.