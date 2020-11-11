Російський шоумен Тарзан видав нові подробиці про зради своїй дружині - Наташі Корольової
Як передає Politeka.net, Сергій Глушко (справжнє ім'я) розповів слідчим про відео, на якому відображений відразу з двома коханками. Артист побоюється, що компрометуючий ролик збираються продати, пише "РЕН ТВ" з посиланням на джерела серед правоохоронців.
За даними ЗМІ, Тарзан заявив, що крім актриси Анастасії Шульженко зустрічався ще з однією знайомою, їх втіхи і зняли на камеру. Зловмисники заволоділи відео з двома дівчатами і тепер шантажують чоловіка Наташі Корольової. Правоохоронці розпочали дослідчу перевірку за ознаками порушення недоторканності особистого життя. До того ж, Сергій Глушко дав слідчим свідчення про крадіжку коштовностей.
Варто нагадати, що ще у вересні розгорівся гучний скандал: коли дружина відпочивала на курорті, Тарзан привів додому коханок. Після цього з московської квартири зірок пропали прикраси на п'ять мільйонів рублів і три тисячі євро. Наташа Корольова подала до суду на Анастасію Шульженко.
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Незабаром Сергій особисто зізнався в зрадах і заявив, що його "розвели, а потім обікрали". Сама ж Королева в недавньому інтерв'ю розповіла, що її чоловік попався на виверти шахраїв і не зраджував їй.
Раніше Тарзан показав, як відпочиває після сімейного скандалу. Судячи з фото, шоумен більше не переживає через ситуацію і просто насолоджується життям на екзотичному курорті.
Нагадаємо, розпалений Тарзан попустував на пляжі і приголомшив видом після зради королевою.
Як повідомляла Politeka, коханка Тарзана похвалилася новим досягненням, відповідь Наташі Корольовій: "Це шедевр"
Також Politeka писала, що Тарзан втік від королевою після скандалу з коханкою і сполошив образом на пляжі.