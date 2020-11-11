Співачка Надія Дорофєєва вразила зміною іміджу після того, як пішла з групи "Время и Стекло"

У своєму мікроблозі "Instagram" вона розмістила фрагмент музичного ролика, в якому постала з новою зачіскою, пише Politeka.net (щоб подивитися відео, скрольте сторінку до кінця).

Нещодавно популярна група "Время и Стекло" розпалася, її учасники Надія Дорофєєва і Олексій Завгородній (Позитив) пішли різними шляхами. Початок сольної кар'єри співачка ознаменувала кардинальними змінами, в ролику дівчина показала висвітлені пряме волосся, хоча раніше була русою з білими пасмами. Мабуть, Надія вирішила перезавантажити не тільки творчість, а й враження про себе, як про артиста.

Користувачі соціальної мережі прийшли в захват від Відео, багато хто навіть не відразу впізнали Дорофєєву:

"Воу воу воу!!! ПолєХче!!!🔥 😉 "; "Господи 😍 😍 😍 😍 аааа почему чому мене від трьох секунд в жар кидає ?? 🔥 🔥 🔥 🔥 "; "У мене мурашки♥♥️"; "Надя, богиня"; "Офігіти, я в шоці"; "Надюша - Няша😻 😻 😘❤️😘"; "у мене шок на очах 😱"; "та не, це не Наденька. Хоча трохи схожа, звичайно. ❤ ️ "; "Ти пофарбувалася?"; "На перший погляд подумала, що це Шакіра"; " як чарівно виглядає️️"; "у мене вже мільйон питань! Світле волосся? А ці очі😻 що це взагалі таке?".

Нагадаємо, Дорофєєва в міні на прощання відпалила з Позитивом, не залишивши байдужим нікого:»це було вогненно".

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