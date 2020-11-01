Надя Дорофеева в мини показала, как зажигает с Позитивом на их прощальном концерте

Не так давно популярный украинский дуэт «Время и стекло» объявил о том, что прекращает свое существование. Дорофеева и Позитив устроили масштабный прощальный концерт и поделились кадрами с него в сети. Об этом пишет Politeka.net.

Так, на опубликованных Дорофеевой фото можно увидеть, как она вовсю зажигает со своим коллегой по сцене в гламурных сценических нарядах.

На одном из снимков Дорофеева танцует в нежно-лиловом мини-платье с оригинальными украшения по бокам. Еще одним образом певицы стал белый боди с «юбкой», которая скрыла только одну ее ногу.

Помимо самой Нади и Позитива на концерте выступили и приглашенные гости: Монатик и Потап. На одном из снимков можно увидеть, как муж Насти Каменских трогательно обнимает Дорофееву.

Поклонники артистов не смогли сдержать своих эмоций в комментариях к посту.

«нереальное шоу, нереальные костюмы. слёзы, мурашки, восторг, гордость. переизбыток эмоций. спасибо всей организации, спасибо Потапу за то, что однажды ему приснилось название, будучи легендарной группы под названием «Время и Стекло»», «надеюсь, через 10 лет вы с Позитивом запишете новую песню», «Это нереально красиво было», «Вай какие красивые. Лучше из лучших, мы всегда будем вас поддерживать», «Время и стекло была отличная группа спасибо за этот концерт это было огненно», - пишут люди.

Напомним, Дорофеева в бесстыжем платье заставила фанатов краснеть: горячие кадры прощального концерта.

Как сообщала Politeka, "Время и Стекло" доживает последние дни, Дорофеева объявила о печальном.

Также Politeka писала, что бесстыжая Дорофеева погримасничала на камеру в «кислотном» образе.