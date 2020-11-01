Украинская поп-певица Надя Дорофеева, которая объявила о распаде группы «Время и Стекло», показала кадры с последнего концерта в Киеве

Снимки она разместила в своем Инстаграм-аккаунте, передает Politeka.net

Как стало известно, 30 октября Дорофеева и Позитив дали последний концерт группы "Время и стекло" который состоялся во "Дворце Украина" в Киеве. После выступления дуэт распадается и тем самым практически завершит 10-летнюю эпоху своего существования. Его участники простились со зрителями со слезами на глазах.

На сцене Надя блистала в экстравагантном наряде, бежевого цвета который состоял из боди, пышной полуюбки, черных перчаток и блестящих колготок.

Артисты пели свои хиты, также на сцену выходил продюсер и один из авторов песен проекта — Алексей Потапенко, более известный, как репер Потап.

После этого выступления Надя Дорофеева и Позитив пойдут своей дорогой, однако, чем планируют заниматься — держат в тайне.

"Ласт Дэнс в Киеве 😋" - лаконично подписала снимки артистка.

До этого Дорофеева сообщала что они готовят спецшоу с музыкантами, новым звучанием, танцорами, новыми костюмами, постановками, артистами, виджеингом и режиссурой.

"Не знаю, какие ещё сумасшедшие - закрывая группу - такое делают... Но для нас действительно ВАЖНО сделать финальную точку - КРАСИВО и ЧЕСТНО. Мне уже не терпится вас увидеть, ну и конечно, я думаю, что это будут 2 самых трогательных концерта в нашей с @positiff жизни. Напоминаю, что концерты состоятся 30 октября. Мы сделали ещё один дополнительный концерт специально для вас, так как билеты разметали. Знаю что их там осталось уже немного, но вы ещё успеете. И конечно концерт состоится со всеми карантинными мерами, это важно 🙏♥️ До встречи во Дворце Украина", - сообщала артистка.

Напомним, что Позитиву из "Время и Стекло" пришлось высказаться о разводе с женой-ревнивицей: "Шуры-муры, интриги...".

Как сообщала Politeka, Дорофеева в юбочке в "гусиную лапку" показала, почему горячее кофе.