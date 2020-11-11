Певица Надежда Дорофеева поразила сменой имиджа после того, как ушла из группы "Время и Стекло"

В своем микроблоге "Инстаграм" она разместила фрагмент музыкального ролика, в котором предстала с новой прической, пишет Politeka.net (чтобы посмотреть видео, скрольте страницу до конца).

Недавно популярная группа "Время и Стекло" распалась, ее участники Надежда Дорофеева и Алексей Завгородний (Позитив) пошли разными путями. Начало сольной карьеры певица ознаменовала кардинальными переменами, в ролике девушка показала высветленные прямые волосы, хотя раньше была русой с белыми прядями. Видимо, Надежда решила перезагрузить не только творчество, но и впечатление о себе, как об артисте.

Пользователи социальной сети пришли в восторг от видео, многие даже не сразу узнали Дорофееву:

"Воу воу воу!!! ПалеХче!!!🔥😉"; "Господи 😍😍😍😍 аааа 🤤🤤 почему меня от трёх секунд в жар кидает ?? 🔥🔥🔥🔥"; "У меня мурашки 🤯♥️"; "Надя, Богиня"; "Офигеть, я в шоке"; "Надюша - няша😻😻😘❤️😘"; "У меня шок на глазах 😱"; "Та не, это не Наденька. Хотя немного похожа, конечно. ❤️"; "Ты покрасилась?"; "На первый взгляд подумала, что это Шакира"; "Как волшебно выглядит 🧚🏻‍♀️"; "У меня уже миллион вопросов! Светлые волосы? А эти глаза😻 что это вообще такое?".

Напомним, Дорофеева в мини на прощанье отожгла с Позитивом, не оставив равнодушным никого: «Это было огненно».

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