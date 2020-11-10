Українська актриса, зірка серіалу "Кріпосна" і переможниця проекту "Танці з зірками" Ксенія Мішина поплатилася за появу в ефірі шоу

Як повідомляє Politeka.net, в 11 прямому ефірі Ксенія стала суддею-джокером. Зазвичай суддями стають колишні учасники шоу. Вони виконують роль підтримки для конкурсантів. Однак Мішина з цією роллю не впоралася, чим викликала бурю обурення в мережі.

Після сімейного танцю з батьком Юлії Саніної Мішина вліпила їй 9 балів, в той час, як навіть найсуворіші судді поставили артистці 10-ку. У коментарях під танцем невдаху-суддю розкритикували.

"А Мішина забула, як сама танцювала? Куди 9? Професіоналка?", "Мішина спеціально топить?", "Якийсь злий джокер вона", "Мішина все зіпсувала", "Мішина відстій", "Мішина - криса!", "Вперше бачу коли тренер джокер не завищує, а занижує оцінки", "У Мішиної все добре з головою?)», «Розчаровані Мішиною. Ставити за такий душевний сімейний танець 9 це взагалі", "як виявилося, стєрва ще та. Сподіваюся, їй легше стало від тієї зажатої 9", - пишуть користувачі Мережі.

Пізніше Ксенія повідомила у себе в Instagram, що її директ після ефіру розірвало від кількості хейта і побажань смерті. Вона закликала глядачів бути добрішими. Втім, під її постом виявилося ще більше негативних коментарів.

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