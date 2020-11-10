Проект "Танці з зірками" не раз об'єднував закохані серця. Новий сезон шоу не став винятком

Як повідомляє Politeka.net, під час 11 ефіру стало відомо, що український футболіст, екс-учасник шоу «Холостяк» і фіналіст «Танці з зірками» закрутив роман з олімпійською чемпіонкою, гімнасткою Ганною Різатдіновою.

Анна вдруге вийшла на паркет з Сергієм, зізнавшись, що між ними спалахнули почуття. Мельник же заявив, що Анна – це та сама дівчина, яку він так довго шукав.

"Заради неї я готовий рвати всіх і йти до кінця", - заявив закоханий чоловік.

Різатдінова, у свою чергу, заявила, що поруч з Сергієм відчуває себе дівчинкою.

Варто відзначити, що в мережі бурхливо відреагували на новину про роман. Багато хто не повірив у щирість почуттів між зірками. Різатдінова в коментарі "КП в Україні" заявила, що дійсно перебуває у відносинах з Сергієм. За її словами, їх пристрасний танець доводить все без слів.

"Ми не актори з Сергієм. Нас навпаки лають за цю емоційність і за те, що ми не вміємо грати", - додала спортсменка.

Анна зізналася, що їхні стосунки зародилися під час підготовки до вечора випускників. У наступний тиждень вони продовжили спілкуватися, дівчина приїжджала до Мельника на тренування.

Варто відзначити, що на "Танцях" зародилося кохання Дмитра Комарова та Олександри Кучеренко, які пізніше одружилися.

Нагадаємо, що Кухар з "Танців з зірками" поніжилася на дивані і показала бюст з вдалого ракурсу:"Ох вже ця Катерина".

Як повідомляла Politeka, "холостячка" Ксенія Мішина поплатилася за витівку на «Танцях з зірками», мережа кипить: «стерво ще те».

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