Проект "Танці з зірками" не раз об'єднував закохані серця. Новий сезон шоу не став винятком

Як повідомляє Politeka.net, під час 11 ефіру стало відомо, що український футболіст, екс-учасник шоу «Холостяк» і фіналіст «Танці з зірками» закрутив роман з олімпійською чемпіонкою, гімнасткою Ганною Різатдіновою.

Анна вдруге вийшла на паркет з Сергієм, зізнавшись, що між ними спалахнули почуття. Мельник же заявив, що Анна – це та сама дівчина, яку він так довго шукав.

"Заради неї я готовий рвати всіх і йти до кінця", - заявив закоханий чоловік.

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Різатдінова, у свою чергу, заявила, що поруч з Сергієм відчуває себе дівчинкою.

Варто відзначити, що в мережі бурхливо відреагували на новину про роман. Багато хто не повірив у щирість почуттів між зірками. Різатдінова в коментарі "КП в Україні" заявила, що дійсно перебуває у відносинах з Сергієм. За її словами, їх пристрасний танець доводить все без слів.

"Ми не актори з Сергієм. Нас навпаки лають за цю емоційність і за те, що ми не вміємо грати", - додала спортсменка.

Анна зізналася, що їхні стосунки зародилися під час підготовки до вечора випускників. У наступний тиждень вони продовжили спілкуватися, дівчина приїжджала до Мельника на тренування.

Варто відзначити, що на "Танцях" зародилося кохання Дмитра Комарова та Олександри Кучеренко, які пізніше одружилися.

дмитро комаров, олександра кучеренко

Нагадаємо, що Кухар з "Танців з зірками" поніжилася на дивані і показала бюст з вдалого ракурсу:"Ох вже ця Катерина".

Як повідомляла Politeka, "холостячка" Ксенія Мішина поплатилася за витівку на «Танцях з зірками», мережа кипить: «стерво ще те».

Також Politeka писала, що чуттєва Надія Мейхер прикинулася скромницею, забувши прикрити бюст: "не зупиняйтеся!".