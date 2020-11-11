Украинский футболист, звезда «Танців з зірками» Сергей Мельник рассказал о романе с Анной Ризатдиновой и нарвался на жесткую критику

Как передает Politeka.net, на одной из страниц в Инстаграм стали бурно обсуждать роман спортсменов, о котором они заявили во время прямого эфира шоу.

Напомним, что Анна и Сергей признались, что начали встречаться после того, как вместе вышли на паркет. Сейчас их отношения развиваются.

В соцсетях жестко раскритиковали пару. Большинство поклонников считают, что роман звезд – это пиар ход. Впрочем, есть и те, кто поверил в отношения между ними. При этом Анне посоветовали держаться подальше от Мельника. Гимнастку предупредили об опасности, отметив, что Мельник слишком часто меняет женщин и является тусовщиком.

«Вот прям не советую. Анечка достойна парня получше», «Пиар ход и не более», «Что не сделаешь ради рейтинга шоу», «Очередной бред от 1+1», «Ловкий ход перед голосованием!», «Какой он знаменитый футболист, он тусовщик и все время хочет для себя славы, кто его хоть продвинул на это шоу», «Взаимовыгодные отношения. Не более», «Нет между ними химии, история на 1 раз для шоу. Как и у Тины с Баланом», - пишут люди.

Напомним, что Сергей Мельник закрутил страстный роман с любимицей Ямы Ризатдиновой, подробности.

Как сообщала Politeka, роман вспыхнул на "Танцях з зірками", влюбленные больше не скрывают чувств: "Ради нее я готов рвать всех".

Также Politeka писала, что «холостячка» Ксения Мишина поплатилась за проделку на «Танцях з зірками», сеть кипит: «Стерва еще та».