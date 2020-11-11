Чого чекати в новому році

Нове подорожчання комунальних тарифів не за горами, попереджають українців експерти

На суми в платіжках вплине, зокрема, недавнє підвищення тарифів на передачу електроенергії. Ці складові впливають на збільшення витрат водоканалів на електроенергію, передає UBR.ua.

За розрахунками Асоціації "Укрводоканалекологія", загальне зростання витрат на електроенергію з початку року складе більше 50%. А так як вартість електроенергії в тарифі становить 40%, то це призведе до збільшення собівартості послуг з водопостачання та водовідведення.

Крім того, свою роль зіграє і підвищення зарплат, заплановане в бюджеті на 2021 рік. Як пояснили експерти, в тарифі на воду і водовідведення 40% – витрати на електрику, 30% – зарплати, 6-8% амортизація, решта податки.

Зарплати для водоканалів регулюються галузевими угодами, які в свою чергу прив'язані до мінімальної заробітної плати і складають в середньому 6-8 тис.грн. А раз підвищуються зарплати, то зростає і тариф.

"Одна людина в середньому використовує 100 літрів води на добу, а сім'я їх трьох осіб – 9 куб.м води на місяць. Ціна за куб в різних регіонах варіюється від 18 до 25 грн/куб м, таким чином одне домогосподарство оплачує платіжку в 160-200 грн на місяць. Підвищення суми в квитанціях хоча б до 220 грн могло б нівелювати підвищення витрат", – пояснює директор асоціації Олександр Шкінь.

Також наголошується, що українці стали більше на платити за рахунками, при тому, що в період карантину відключати неплатників заборонено.

Крім того, з наступного року, можливо, ще більше подорожчає і тариф за передачу електроенергії – до 400 грн/МВт•год.

Всі перераховані вище фактори будуть вивчати і на основі результатів перерахують витрати водоканалів.

Точний розмір подорожчання поки не називають, але з упевненістю можна сказати, що подорожчання тарифів уникнути не вдасться.

Нагадаємо, тарифи на комуналку зміняться, Нацбанк озвучив нові розцінки.

Як повідомляла Politeka, новий тарифний удар для українців, ціна на газ стрибнула відразу на 23%: важливе повідомлення Кабміну.

Також Politeka писала, що зміна тарифів на комуналку, важлива Заява Мінфіну.