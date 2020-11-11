Новое подорожание коммунальных тарифов не за горами, предупреждают украинцев эксперты

На суммы в платежках повлияет, в частности, недавнее повышение тарифов на передачу электроэнергии. Эти составляющие влияют на увеличение затрат водоканалов на электроэнергию, передает UBR.ua.

По расчетам ассоциации "Укрводоканалэкология", общий рост затрат на электроэнергию с начала года составит более 50%. А так как стоимость электроэнергии в тарифе составляет 40%, то это приведет к увеличению себестоимости услуг по водоснабжению и водоотведению.

Кроме того, свою роль сыграет и повышение зарплат, запланированное в бюджете на 2021 год. Как объяснили эксперты, в тарифе на воду и водоотведение 40% – затраты на электричество, 30% – зарплаты, 6-8% амортизация, остальное налоги.

Зарплаты для водоканалов регулируются отраслевыми соглашениями, которые в свою очередь привязаны к минимальной заработной плате и составляют в среднем 6-8 тыс. грн. А раз повышаются зарплаты, то растет и тариф.

"Один человек в среднем использует 100 литров воды в сутки, а семья их трех человек – 9 куб. м воды в месяц. Цена за куб в разных регионах варьируется от 18 до 25 грн/куб м, таким образом одно домохозяйство оплачивает платежку в 160-200 грн в месяц. Повышение суммы в квитанциях хотя бы до 220 грн могло бы нивелировать повышение затрат", – объясняет директор ассоциации Александр Шкинь.



Также отмечается, что украинцы стали больше на платить по счетам, при том, что в период карантина отключать неплательщиков запрещено.

Кроме того, со следующего года, возможно, еще больше подорожает и тариф за передачу электроэнергии – до 400 грн/МВт•ч.

Все вышеперечисленные факторы будут изучать и на основе результатов пересчитают затраты водоканалов.

Точный размер подорожания пока не называют, но с уверенностью можно сказать, что подорожания тарифов избежать не удастся.

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