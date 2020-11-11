Український актор, зірка "Танців з зірками" Тарас Цимбалюк здивував відвертими кадрами з нареченою

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram актор опублікував літній знімок, на якому позував зі своєю коханою, хореографом Тіною Антоненко абсолютно голими. Парочка вирішила повторити образи Адама і Єви. Вони стояли посеред поля в чому мати народила і обіймалися. Варто відзначити, що незважаючи на наготу молоді люди на фото виглядали дуже ніжно і красиво.

"Без зайвих слів", - підписав фото актор.

За день фото зібрало понад 12 тисяч лайків. У коментарях Тарасу залишили масу компліментів. Не обійшлося і без слів критики, а також без гумору.

"Коли розрахувалися з усіма кредитами;)", " сміливо! Кліщі головне, щоб не вкусили за сідниці», «Чисто українська версія адаптації Тарзана)», «дуже сміливо», «доросла людина і публікує таке в соцмережі. Свій зад, свою дупу. Ніколи не подумала б, що саме Ви на таке здатні», "Натуральна краса!", "Головне, що вони щасливі люди, а решта не важливо", "Мистецтво. Адам і Єва", "Вау. Як в раю", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, в одному з прямих ефірів шоу Тарас зробив пропозицію руки і серця своїй дівчині. Вона сказала "Так".

Нагадаємо, що Тарас Цимбалюк розповів про першу зустріч зі своєю коханою: "вона відмовилася зі мною...".

Як повідомляла Politeka, Тарас Цимбалюк з "Танців з зірками" став схожий на Джонні Деппа і позбавив фанаток сну:" Тарасик....".

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