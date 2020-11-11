Украинский актер, звезда «Танців з зірками» Тарас Цымбалюк удивил откровенными кадрами с невестой

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм актер опубликовал летний снимок, на котором позировал со своей возлюбленной, хореографом Тиной Антоненко совершенно голыми. Парочка решила повторить образы Адама и Евы. Они стояли посреди поля в чем мать родила и обнимались. Стоит отметить, что несмотря на наготу молодые люди на фото выглядели очень нежно и красиво.

«Без лишних слов», - подписал фото актер.

За день фото собрало более 12 тысяч лайков. В комментариях Тарасу оставили массу комплиментов. Не обошлось и без слов критики, а также без юмора.

«Когда рассчитались со всеми кредитами;)», «Смело! Клещи главное, чтобы не кусьнули за ягодицы», «Чисто украинская версия адаптации Тарзана)», «Очень смело», «Взрослый человек и публикует такое в соцсети. Свой зад, свою задницу. Никогда не подумала бы, что именно вы на такое способны», «Натуральная красота!», «Главное, что они счастливые люди, а остальное не важно», «Искусство. Адам и Ева», «Вау. Как в раю», - пишут пользователи сети.

Как известно, в одном из прямых эфиров шоу Тарас сделал предложение руки и сердца своей девушке. Она сказала «Да».

Напомним, что Тарас Цимбалюк рассказал о первой встрече со своей возлюбленной: "Она отказалась со мной...".

Как сообщала Politeka, Тарас Цимбалюк из «Танців з зірками» стал похож на Джонни Деппа и лишил фанаток сна: "Тарасик....".

Также Politeka писала, что невеста Тараса Цимбалюка козырнула роскошной фигуркой в белье и без него: «Жара».