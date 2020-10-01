Майбутня дружина українського актора і зірки «Танців з зірками" Тараса Цимбалюка Тіна Антоненко розбурхала відвертими кадрами

Як передає Politeka.net, в Instagram у дівчини дуже багато особистих фото, на яких вона хвалиться своєю прекрасною фігурою. Дівчина бере участь у сміливих фотосесіях, а також ділиться власноруч зробленими фото. Вона без сорому позує в купальниках і нижній білизні.

До речі, на честь дворіччя відносин Тіна опублікувала в мережі вельми непристойне фото. На знімку вони з Тарасом були повністю голими. Парочка лежала на траві, акуратно прикривши інтимні місця один одним. Шанувальники бурхливо відреагували на фото.

"Кайф!", "Сильно красиво", «спека», «нереальні», "Адам і Єва", "Wow. Поздоровляю! Бережіть ваш Рай", - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що Тарас Цимбалюк зробив Тіні пропозицію в прямому ефірі шоу. Після того, як хлопець станцював танець, він взяв букет і попросив Тіну вийти за нього заміж. Дівчина, звичайно, погодилася.

Відомо, що Тіна Антоненко працює візажистом і фотографом. З Тарасом вона познайомилася на зйомках кліпу Діми Монатіка.

Варто відзначити, то напередодні пропозиції ще одна учасниця шоу Даша Петрожицька присвятила танець Тарасу.

Нагадаємо, що Тарас Цимбалюк розповів про першу зустріч зі своєю коханою: "вона відмовилася зі мною...".

Як повідомляла Politeka, на "Танцях з зірками" скандал після уходу Alyona Alyona:"Вам не соромно чуже місце займати?".

Також Politeka писала, що Тіна Антоненко розкрила, як насправді поставилася до пропозиції вийти заміж: "ніколи б не...».