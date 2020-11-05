Український актор і учасник шоу "Танці з зірками" Тарас Цимбалюк знявся в новій фотосесії

Як повідомляє Politeka.net, свіжі фото з'явилися в Instagram актора. Він вибрав дуже брутальний і мужній образ, який припав йому до лиця. Цимбалюк позував у чорній водолазці та піджаку. Його волосся, яке відросло, і вуса додали особливого шарму фото.

За кілька годин пост актора зібрав майже 4 тисячі лайків. У коментарях йому залишили масу компліментів, а також стали порівнювати його з різними акторами.

"Тарасик ти супер актор", "На Джонні Деппа схожий, якщо дивитися не в центр, а в сторону або мені це здається?", "Кращий актор", "Це наш Голлівуд, наш краще- більш щирий, правдивіше, зі справжніми емоціями, - це Тарас Цимбалюк!", "Пронизливий, глибокий", "Грізний", "Моєму улюбленому акторові пасують... навіть зморшки на лобі!", "Трохи бороду і зачіску поправити, то буде схожий на доктора Стренджа», - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Тарас Цимбалюк був одним з найяскравіших учасників нового сезону «Танців з зірками», але через зйомки не зміг повноцінно викладатися на проекті, в результаті чого покинув шоу раніше, ніж міг би.

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