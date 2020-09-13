Український актор і учасник шоу "Танці з зірками" Тарас Цимбалюк розповів про особисте життя
Під час інтерв'ю Каті Осадчій для "Світського життя" він розповів, що у нього є кохана дівчина Тіна Антоненко. Вона працює фотографом і візажистом.
Актор розповів, що у нього серйозні стосунки з Тіною, а свої попередні романи він назвав "просто якимось знайомством з жіночою статтю".
Він розповів, що познайомився з нею на на зйомка кліпу Монатіка на трек "Вічність", де дівчина працювала художницею з гриму.
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"Тіна там була художницею з гриму. Ми побачили один одного і збентежилися. Вона попросила асистентку підготувати мене для кадру, вона відмовилася зі мною працювати. Зараз вона каже, що я їй сподобався і вона почервоніла одразу",- зазначив артист.
Також раніше повідомлялося, що актор Тарас Цимбалюк висловився про ставлення українців до конфлікту з РФ.
За словами актора, події фільму "Чорний ворон", у якому він зіграв головну роль, мають спільне з ситуацією, яка склалася в країні.
"На жаль, люди не роблять ніяких висновків з трагічної історії, вони наступають на одні і ті ж граблі постійно продаються тощо. Це все дуже страшно, але, на жаль, не повчально", - зазначив він.
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