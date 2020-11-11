В уряді заявили про намір допомогти українцям у зв'язку з введенням карантину вихідного дня

Про державну фінансову допомогу повідомив глава Кабміну Денис Шмигаль у себе на Фейсбук-сторінці, передає Politeka.net.

Зокрема, уряд збирається повною мірою відновити і розширити наступні програми підтримки:

▪️ компенсація частини зарплат працівників у зв'язку з простоєм виробництва. Це програма з часткового безробіття, завдяки якій навесні-влітку вдалося зберегти понад 450 000 робочих місць;

▪️ виплати на дітей для сімей підприємців, які діяли навесні цього року;

▪️ разом з Торгово-промисловою палатою опрацьовуємо механізм реалізації форс-мажорних обставин у зв'язку з карантином вихідного дня.

Українці в багнети сприйняли заяву глави Кабміну. У коментарях користувачі стурбовані тим, що така "турбота" в результаті вилізе підприємцям і простим громадянам боком.

"а як бути ФОПам без найманих працівників, наприклад зайнятих в турбізнесі, які вже майже "померли", доходів мінус нуль, оренду нічим платити, нема за що жити і утримувати сім'ї, їм робити може порадите???"

"Звичайно будете підставляти плече як завжди великому бізнесу, а маленьким подаруйте карантин вихідного дня і кожному маленькому підприємцю важкий касовий апарат на шию повісите ((("



"Пане прем'єр, "турбота" про українців, підприємців зокрема, завжди виходить нам боком. Краще б ви не турбувалися і не підставляли плече в ручному режимі, а суди з податковою реформували. Тоді у людей з'явилися гроші і без турботи держави"

"Це брехня, ніяких компенсації ми не отримали-немає бюджету. Зате податки платили, при чому з власної кишені, так як доходів немає"

"Пару тисяч на місяць, якщо ще пощастить, не врятують жоден бізнес!"

"просто знущаєтеся"

"Вам не соромно так брехати?"

"450 тисяч робочих місць??? Ви жартуєте??? Ви в курсі, що тільки в галузі громадського харчування задіяно понад 5 млн осіб!!!"

Нагадаємо, імовірно, карантин вихідного дня почне діяти з 14 листопада, хоча точної дати ще не назвали. Обмеження будуть вводитися з 00:00 суботи до 00: 00 понеділка на всій території України (незалежно від кольору карантинної зони).

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