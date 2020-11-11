В правительстве заявили о намерении помочь украинцам в связи с введением карантина выходного дня
О государственной финансовой помощи сообщил глава Кабмина Денис Шмыгаль у себя на Фейсбук-страничке, передает Politeka.net.
В частности, правительство собирается в полной мере восстановить и расширить следующие программы поддержки:
▪️ компенсация части зарплат работников в связи с простоем производства. Это программа по частичной безработице, благодаря которой весной-летом удалось сохранить более 450 000 рабочих мест;
▪️ выплаты на детей для семей предпринимателей, действовавших весной этого года;
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▪️ вместе с Торгово-промышленной палатой прорабатываем механизм реализации форс-мажорных обстоятельств в связи с карантином выходного дня.
Украинцы в штыки восприняли заявление главы Кабмина. В комментариях пользователи обеспокоены тем, что такая "забота" в итоге вылезет предпринимателям и простым гражданам боком.
"а как быть ФОПам без наемных работников, к примеру занятых в турбизнесе, которые уже почти "умерли", доходов минус ноль, аренду нечем платить, не за что жить и содержать семьи, им что делать, может, посоветуете???"
"Конечно будете подставлять плечо как всегда крупному бизнесу, а маленьким подарите карантин выходного дня и каждому маленькому предпринимателю тяжелый кассовый аппарат на шею повесите ((("
"Пару тысяч в месяц, если еще повезет, не спасут ни один бизнес!"
"просто издеваетесь"
"Вам не стыдно так лгать?"
"450 тысяч рабочих мест??? Вы шутите??? Вы в курсе, что только в отрасли общепита задействовано более 5 млн человек!!!"
Напомним, предположительно, карантин выходного дня начнет действовать с 14 ноября, хотя точной даты еще не назвали. Ограничения будут вводиться с 00:00 субботы до 00:00 понедельника на всей территории Украины (независимо от цвета карантинной зоны).
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