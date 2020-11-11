В правительстве заявили о намерении помочь украинцам в связи с введением карантина выходного дня

О государственной финансовой помощи сообщил глава Кабмина Денис Шмыгаль у себя на Фейсбук-страничке, передает Politeka.net.

В частности, правительство собирается в полной мере восстановить и расширить следующие программы поддержки:

▪️ компенсация части зарплат работников в связи с простоем производства. Это программа по частичной безработице, благодаря которой весной-летом удалось сохранить более 450 000 рабочих мест;

▪️ выплаты на детей для семей предпринимателей, действовавших весной этого года;

▪️ вместе с Торгово-промышленной палатой прорабатываем механизм реализации форс-мажорных обстоятельств в связи с карантином выходного дня.

Украинцы в штыки восприняли заявление главы Кабмина. В комментариях пользователи обеспокоены тем, что такая "забота" в итоге вылезет предпринимателям и простым гражданам боком.

"а как быть ФОПам без наемных работников, к примеру занятых в турбизнесе, которые уже почти "умерли", доходов минус ноль, аренду нечем платить, не за что жить и содержать семьи, им что делать, может, посоветуете???"

"Конечно будете подставлять плечо как всегда крупному бизнесу, а маленьким подарите карантин выходного дня и каждому маленькому предпринимателю тяжелый кассовый аппарат на шею повесите ((("



"Господин премьер, "забота" об украинцах, предпринимателей в частности, ВСЕГДА выходит нам боком. Лучше бы вы не беспокоились и не подставляли плечо в ручном режиме, а суды с налоговой реформировали. Тогда у людей появились деньги и без заботы государства"

"Это ложь, никаких компенсации мы не получили сказали - нет бюджета. Зато налоги платили, при чем из собственного кармана, так как доходов нет"

"Пару тысяч в месяц, если еще повезет, не спасут ни один бизнес!"

"просто издеваетесь"

"Вам не стыдно так лгать?"

"450 тысяч рабочих мест??? Вы шутите??? Вы в курсе, что только в отрасли общепита задействовано более 5 млн человек!!!"

Напомним, предположительно, карантин выходного дня начнет действовать с 14 ноября, хотя точной даты еще не назвали. Ограничения будут вводиться с 00:00 субботы до 00:00 понедельника на всей территории Украины (независимо от цвета карантинной зоны).

Напомним, карантин по-новому с 9 ноября: в Кабмине объявили о важных изменениях и где остановится транспорт

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