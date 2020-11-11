Долар пішов вгору, курс валют від НБУ підготував українцям сюрприз: що буде з гривнею

Курси валют сьогодні, 11 листопада, несподівано здивують українців

Так, державний регулятор вирішив незначно послабити гривню по відношенню до долара і зміцнив її до Євро.

У порівнянні з вчорашнім днем, за один долар доведеться віддати 28,12 гривень (28,11 - 10 листопада).

Що стосується курсу євро, то він серйозно просів по відношенню до гривні. Згідно з курсом валют, опублікованого Нацбанком, гривню посилили на 19 копійок - до 33,20 (вчора 33,39).

Таким чином, на сьогодні, 11 листопада, Національним банком встановлено наступний курс валют:

- $100-2812,06 гривень (+0,009 грн)

- 100 євро - 3320,06 гривень (-0,1932 грн).

Нове нещастя в родині Порошенка, екс-гарант розкрив трагічні деталі: "ми з Мариною осиротіли..."

П'ятий президент Петро Порошенко розповів про нещастя, яке сколихнуло його сім'ю.

Зокрема, мати Марини Порошенко і теща п'ятого президента України померла.

За словами Петра Порошенка, трагедія сталася 10 листопада.

"Коли йдуть в засвіти батьки, ми перестаємо бути дітьми. Цього року ми з Мариною осиротіли. У червні пішов мій тато. Потім у серпні-ТАТО Марини. Сьогодні перестало битися серце Мариніної мами. Вічна їй пам'ять... Дорогі наші батьки, молимо Бога за ваш спокій у Царстві Небесному, а нам нехай дасть сил подолати невимовний біль розставання", - написав Петро Порошенко у своєму Facebook.

Мільйони гривень виділили на доплати українцям, кому покладаються гроші: "додаткова допомога в розмірі..."

Гроші з Фонду боротьби з китайським вірусом використовували на інші потреби, в тому числі і на зарплати.

Мінфін відзвітував про розподіл бюджетних коштів на офіційному сайті. За опублікованими даними, станом на шосте листопада 3,198 мільйона гривень перевели на надбавки до зарплат медичних працівників, додаткову фінансову допомогу в розмірі 2,469 мільйона гривень виплатили українським військовим і співробітникам поліції.

З грошей Фонду 1,737 мільйона гривень видали українцям в якості лікарняних, крім того, виплатили допомоги по безробіттю на суму 6,782 мільйона гривень. Трохи більше одного мільйона гривень уряд витратив на ремонт автомобільних доріг державного значення, а 1,68 мільйона витратили на ремонт медустанов. Всього ж з Фонду на даний момент розподілили не менше 38,95 мільйона гривень.

Різкий стрибок цін на продукти і послуги, українців добили новими цифрами: "у два рази..."

Українцям озвучили показники різкого зростання цін на продукти і послуги.

Про це інформує прес-служба Держстату.

Згідно з відкритими даними, споживчі ціни в Україні в жовтні 2020 року, якщо порівнювати з жовтнем, зросли на 1,0%. З початку року інфляція склала 2,7% (у два рази).

У Держстаті також відзначили, що в річному вимірі (у порівнянні з жовтнем 2019 року) інфляція прискорилася до 2,6% з 2,3% у вересні 2020 року.

Що стосується продовольчих товарів, то в жовтні вони подорожчали в середньому на 1,2%. Найбільше в ціні піднялися цукор - на 22,9%, і яйця-на 22,7%. Фрукти, в свою чергу, навпаки впали в ціні на 6,2%.

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали для простих українців на 4,4% (у тому числі газ подорожчав на 18,2%).

Розцінки на взуття з одягом підвищилися на 2%, а ціни на алкоголь і тютюнові вироби - всього на 0,9%.

Нагадаємо, що Українцям приготували нове підвищення зарплат, чим доведеться пожертвувати.

Як повідомляла Politeka, Ціни і тарифи зашкалять відразу після виборів, українцям пора готуватися.

Також Politeka писала, що Зліт долара і цін на продукти, українців протверезили прогнозом.