Долар пішов вгору, курс валют від НБУ підготував українцям сюрприз: що буде з гривнею
Курси валют сьогодні, 11 листопада, несподівано здивують українців
Так, державний регулятор вирішив незначно послабити гривню по відношенню до долара і зміцнив її до Євро.
У порівнянні з вчорашнім днем, за один долар доведеться віддати 28,12 гривень (28,11 - 10 листопада).
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Що стосується курсу євро, то він серйозно просів по відношенню до гривні. Згідно з курсом валют, опублікованого Нацбанком, гривню посилили на 19 копійок - до 33,20 (вчора 33,39).
Таким чином, на сьогодні, 11 листопада, Національним банком встановлено наступний курс валют:
- $100-2812,06 гривень (+0,009 грн)
- 100 євро - 3320,06 гривень (-0,1932 грн).
Нове нещастя в родині Порошенка, екс-гарант розкрив трагічні деталі: "ми з Мариною осиротіли..."
П'ятий президент Петро Порошенко розповів про нещастя, яке сколихнуло його сім'ю.
Зокрема, мати Марини Порошенко і теща п'ятого президента України померла.
За словами Петра Порошенка, трагедія сталася 10 листопада.
"Коли йдуть в засвіти батьки, ми перестаємо бути дітьми. Цього року ми з Мариною осиротіли. У червні пішов мій тато. Потім у серпні-ТАТО Марини. Сьогодні перестало битися серце Мариніної мами. Вічна їй пам'ять... Дорогі наші батьки, молимо Бога за ваш спокій у Царстві Небесному, а нам нехай дасть сил подолати невимовний біль розставання", - написав Петро Порошенко у своєму Facebook.
Мільйони гривень виділили на доплати українцям, кому покладаються гроші: "додаткова допомога в розмірі..."
Гроші з Фонду боротьби з китайським вірусом використовували на інші потреби, в тому числі і на зарплати.
Мінфін відзвітував про розподіл бюджетних коштів на офіційному сайті. За опублікованими даними, станом на шосте листопада 3,198 мільйона гривень перевели на надбавки до зарплат медичних працівників, додаткову фінансову допомогу в розмірі 2,469 мільйона гривень виплатили українським військовим і співробітникам поліції.
З грошей Фонду 1,737 мільйона гривень видали українцям в якості лікарняних, крім того, виплатили допомоги по безробіттю на суму 6,782 мільйона гривень. Трохи більше одного мільйона гривень уряд витратив на ремонт автомобільних доріг державного значення, а 1,68 мільйона витратили на ремонт медустанов. Всього ж з Фонду на даний момент розподілили не менше 38,95 мільйона гривень.
Різкий стрибок цін на продукти і послуги, українців добили новими цифрами: "у два рази..."
Українцям озвучили показники різкого зростання цін на продукти і послуги.
Про це інформує прес-служба Держстату.
Згідно з відкритими даними, споживчі ціни в Україні в жовтні 2020 року, якщо порівнювати з жовтнем, зросли на 1,0%. З початку року інфляція склала 2,7% (у два рази).
У Держстаті також відзначили, що в річному вимірі (у порівнянні з жовтнем 2019 року) інфляція прискорилася до 2,6% з 2,3% у вересні 2020 року.
Що стосується продовольчих товарів, то в жовтні вони подорожчали в середньому на 1,2%. Найбільше в ціні піднялися цукор - на 22,9%, і яйця-на 22,7%. Фрукти, в свою чергу, навпаки впали в ціні на 6,2%.
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали для простих українців на 4,4% (у тому числі газ подорожчав на 18,2%).
Розцінки на взуття з одягом підвищилися на 2%, а ціни на алкоголь і тютюнові вироби - всього на 0,9%.
Нагадаємо, що Українцям приготували нове підвищення зарплат, чим доведеться пожертвувати.
Як повідомляла Politeka, Ціни і тарифи зашкалять відразу після виборів, українцям пора готуватися.
Також Politeka писала, що Зліт долара і цін на продукти, українців протверезили прогнозом.