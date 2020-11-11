Кейт Міддлтон і королева Єлизавета II засвітилися на жалобному заході з однаковим аксесуаром

Про це пише видання The Sun.

Як відомо, напередодні у Великобританії був День пам'яті полеглих воїнів.

І на траурний Захід члени королівської сім'ї, в тому числі Кейт Міддлтон і Єлизавета II, з'явилися на публіці в нарядах і головних уборах чорного кольору, щоб вшанувати пам'ять всіх солдатів Британської Співдружності, загиблих у війнах за участю Великобританії.

Більш того, Кейт і монарх доповнили свій образ однаковими брошками у вигляді червоних квітів.

Журналісти розкрили "Королівський секрет" і розповіли, що символом цього дня є червоний мак, тому його ще іноді називають маковим днем. Так, наприклад, Єлизавета II одягла брошку з п'ятьма квітами, герцогиня — з трьома, а дружина принца Чарльза Камілла Паркер-Боулз — тільки з одним.

Згідно з однією з версій, кожен мак на брошці являє собою члена сім'ї, який загинув під час битви на війні. Відзначається, що у прабабусі Кейт Міддлтон було три брати, які загинули під час Першої світової.

Але серед журналістів ходить і інша теорія: п'ять маків на прикрасі, яким Єлизавета II доповнила образ, символізують жінок, а також збройні сили Великобританії: армію, флот, військово-повітряні сили і цивільну оборону.

Раніше ми розповідали, як Гаррі і Маркл оскандалилися після візиту на кладовище.

Меган і Гаррі поклали квіти на могили солдатів на національному кладовищі в Лос-Анджелесі, щоб віддати данину жертвам Першої світової війни.

Але жест колишніх герцогів не припав до душі простим британцям. Користувачів розлютив той факт, що дял відвідування меморіалу Меган Маркл і принц Гаррі найняли професійного фотографа, і це вони розцінили як спробу привернути до себе увагу.

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