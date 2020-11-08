Такой Елизавету еще не видели

Королева Великобритании Елизавета II впервые появилась на публике в маске

Из-за пандемии Елизавета II редко посещает мероприятия, чтобы уберечь свое здоровье. Но, 15 октября, она впервые за карантин вышла в свет и вместе со внуком принцем Уильямом стала гостьей лаборатории Портон-Даун, а в пятницу, 7 ноября, появилась на памятном мероприятии.

Как сообщает Politeka.net, фото с посещения памятного мероприятия королевы опубликовали на официальной странице королевской семьи в Instagram.

Там, 94-летняя Елизавета II возложила на могилу Неизвестного солдата цветы в честь памяти павших солдат. Место последнего упокоения неизвестного воина стало символом траура для семей всех тех, кто потерял жизнь в Первой мировой войне, но место смерти которых не было известно.

На публике она появилась в траурном наряде: в черном пальто, черной шляпе в дополнении с перчатками, с жемчужным колье на шее, и с брошью. Даже защитная маска была в тон к наряду, сквозь нее можно было заметить одну грусть в ее глазах. В аббатстве, помимо королевы, присутствовали буквально считанные люди, задействованные в этом мероприятии.

Пользователи сети расчувствовались в комментариях под снимком и оставили для королевы Великобритании множество комплиментов и пожеланий.

"Какая отличная картина, великая женщина", "❤️Удивительная леди", "Какой замечательный образец для подражания", "С маской она еще круче", "Невероятно трогательное фото ❤️".

Напомним, что Елизавета II больше не хочет правнуков, жесткий запрет ошарашил Кейт Миддлтон.

Как сообщала Politeka, королева Елизавета II не смогла простить принцу Гарри и Меган Маркл предательства.

Также Politeka писала, что Маркл наплевала на королевские правила и разозлила Елизавету II.