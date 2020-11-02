Британский монарх Елизавета II в трауре из-за смерти близкого человека

Об этом сообщает Daily Star.

По информации СМИ, Елизавета II убита горем из-за смерти ее кузины и близкой подруги Элизабет Шэкерли.

Несмотря на 15-летнюю разницу в возрасте, Елизавета и Элизабет были довольно близки, а на карантине созванивались практически каждую неделю.

Как известно, Элизабет родилась в 1941 году в семье Томаса Энсона и Анны Боуз-Лайон. Кузина Елизаветы II занималась организацией частных вечеринок, учредив в 1960 году компанию Party Planners, а среди ее клиентов было множество знаменитостей.

В конце марта 2020 года Елизавета II оказала Элизабет большую честь, сделав ее Дамой-командором Королевского Викторианского ордена.

В этом году королева Елизавета II отмечала 94-летие и она может не оправиться после страшного известия о кончине близкой подруги.

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По информации СМИ, неожиданный визит якобы связан с новой беременностью Меган Маркл, которую бывшие герцоги всячески скрывают.

Как утверждают инсайдеры, Меган Маркл чувствует себя хорошо и находится на 6-м месяце беременности.

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