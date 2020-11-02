Меган Маркл и Кейт Миддлтон посетят пышную свадьбу британских звезд

Об этом пишет издание The Mirror.

Как известно, скоро состоится свадьба сына Виктории и Дэвида Бэкхемов Бруклина, который хочет узаконить свои отношения с Николой Пельтц.

Чита Бэкхемов давно дружит с королевскими семьями, поэтому они не могли не пригласить их на торжественное мероприятие.

Приглашения уже были отправлены членам королевской семьи и, вероятно, Меган Маркл и Кейт Миддлтон скоро встретятся на публике впервые за долгое время.

Сами же Виктория и Дэвид присутствовали на свадьбе Меган Маркл и принца Гарри, и даже помогали бывшей звезде Голливуда адаптироваться после переезда в Британию. Общение семей усилилось после того, как бывшие герцоги сбежали из дворца в США.

Стоит также отметить, что торжественное мероприятие пройдет в два этапа: сперва Бруклин и Никола сыграют свадьбу в Британии, а позже - во Флориде, где живут родители невесты.

Но Дэвид и Виктория Бэкхемы переживают, что из-за приезда Меган Маркл и Кейт Миддлтон все внимание гостей и папарацци будет сосредоточено именно на них, а не на молодоженах.

"Викторию беспокоит не только то, что они встретятся лицом к лицу, но и то, что внимание других гостей будет отвлечено от Бруклина и Николы", - добавил осведомленный инсайдер.

Также ранее сообщалось, что Меган Маркл отреклась от родного отца. Сперва жена принца Гарри добилась переноса даты судебного разбирательства с британскими журналистами, которые опубликовали личную переписку с ее отцом.

А теперь Меган Маркл хочет, чтобы судебный процесс не был публичным. Если Фемида удовлетворит ходатайство бывшей герцогини, то она сможет избежать встречи с родным отцом.

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