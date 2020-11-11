Долар пішов вгору, курс валют від НБУ підготував українцям сюрприз: що буде з гривнею Які цифри побачимо в обмінниках Читать на русском

Курси валют сьогодні, 11 листопада, несподівано здивують українців Про це йдеться на офіційному

Так, державний регулятор вирішив незначно послабити гривню по відношенню до долара і зміцнив її до євро.

У порівнянні з вчорашнім днем, за один долар доведеться віддати 28,12 гривень (28,11 - 10 листопада).

Що стосується курсу євро, то він серйозно просів по відношенню до гривні. Згідно з курсом валют, опублікованого Нацбанком, гривню посилили на 19 копійок - до 33,20 (вчора 33,39).

Таким чином, на сьогодні, 11 листопада, Національним банком встановлено наступний курс валют:

- $100 — 2812,06 гривень (+0,009 грн)

- 100 євро - 3320,06 гривень (-0,1932 грн).

Що стосується курсу долара на міжбанку, то він виріс на 5 копійок в порівнянні з вчорашніми показниками - до 28,17 грн/$, а в покупці - до 28,15 грн/$. Курс євро, у свою чергу, у продажу впав на 10 копійок до 33,28 гривень за євро.

Раніше ми розповідали про можливий обвал курсу долара.

За словами аналітика Вадима Іосуба, на поточному тижні очікується зниження курсу долара до гривні.

За минулий тиждень курс долара до гривні значно знизився на всіх сегментах валютного ринку на 1,1-1,7%. Тенденція до зниження, згідно з прогнозом, збережеться. На міжбанку долар може опуститися до рівня 27,9 гривень.

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