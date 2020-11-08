Украинская телеведущая Ольга Фреймут после вылета из «Танців з зірками» вернулась к привычной жизни

Как передает Politeka.net, это видно по ее Инстаграму, где телеведущая делится подробностями из своей личной жизни. На этот раз звезда поделилась несколькими видео и фото со своей семьей, отметив, что они готовятся к семейному празднику. Кроме этого, Фреймут опубликовала совместное фото со своим младшим братом Артуром.

Стоит отметить, что Ольга не часто показывает свою семью и рассказывает о ней. Известно, что у ведущей есть младшая сестра и брат. А вот свою маму Ольга показала на шоу. Женщина станцевала с дочкой один из танцев.

Добавим, что после вылета из проекта Ольга часто говорит о хейте, который обрушился на нее. Она записывала несколько видео, в которых пыталась донести до зрителей, что нельзя ненавидеть человека только за то, что он хотел танцевать. Сегодня звезда решила наконец-то закрыть эту тему, заявив, что этот хейт должен стать для нее уроком.

«Ничего не случается без причины. Над каждой жизненной ситуацией задумываюсь: для чего это мне?», - подписала фото звезда.

Напомним, что партнер Фреймут по «Танцях з зірками» не выдержал и унизил телеведущую на всю страну: «Она намного...».

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