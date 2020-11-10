Розкол між принцом Гаррі і Королівською сім'єю лише посилився

Про це пише The Times.

З'ясувалося, як саме молодший син принцеси Діани поплатився за шлюб з Меган Маркл.

За інформацією журналістів, принца Гаррі наздогнала розплата, коли йому відмовили в честі покласти вінок до Кенотафа на Уайтхоллі в британській столиці.

Підставою стало те, що він більше не належить до монархії, і ця відмова викликала у молодшого сина принцеси Діани "глибоку печаль".

У покладанні квітів з нагоди "недільного дня пам'яті" принц Гаррі брав участь з 2009 року. І лише цього року він не зміг приєднатися до своїх родичів-вперше за 11 років після того, як вони з Меган Маркл втекли з палацу.

ЗМІ припустили, що відмова, що стала для Гаррі справжньою образою, тільки підтверджує розкол між герцогом Сассекським і його сім'єю.

Раніше ми розповідали, як Гаррі і Маркл оскандалилися після візиту на кладовище.

Меган і Гаррі поклали квіти на могили солдатів на національному кладовищі в Лос-Анджелесі, щоб віддати данину жертвам Першої світової війни.

Але жест колишніх герцогів не припав до душі простим британцям. Користувачів розлютив той факт, що дял відвідування меморіалу Меган Маркл і принц Гаррі найняли професійного фотографа, і це вони розцінили як спробу привернути до себе увагу.

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