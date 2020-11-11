Ці зірки звикли жити не на широку ногу

Ці знаменитості отримують мільйонні гонорари, але не втрачають голову від своїх багатств

Познайоммось з зірками, які ведуть скромний спосіб життя, попри свій достаток, передає Politeka.net.

Почнемо з британських герцогинь Кейт Міддлтон і Меган Маркл.

Перша отримала величезну любов публіки, за те що не витрачає багато грошей на дорогі дизайнерські речі. Міддлтон, попри свій статус, носить одні й ті ж наряди, а також її можна побачити в одязі недорогих брендів Zara, Hobbs, H&M. Свої заощадження Кейт вважає за краще витрачати на благодійність.

Меган Маркл носить і дорогі, і дешеві вбрання. Все ж, не можна відзначити, що зірка іноді береже не тільки кошти, але і природу. Так, вона вибирає туфлі на підборах з переробленого пластику.

Актриса Дженніфер Еністон заробляє величезні гроші, але ставиться до брендів байдуже. Красуня виглядає елегантно, сильно не витрачаючись на одяг. В її гардеробі можна знайти недорогі, але стильні речі. Куди важливіше - стежити за ними і правильно комбінувати між собою.

Відома актриса і режисер Анджеліна Джолі веде досить скромний спосіб життя. Ще у 2001 році в Камбоджі зірка переконалася в тяжкому становищі жителів і почала активно займатися наданням гуманітарної допомоги.

Артистка стала творцем кількох благодійних фондів, куди виділяє круглі суми.

Крім того, ходять чутки, що знаменитість також і виховує дітей - вона одягає їх в секонд-хендах і годує дешевою їжею.

Співачка Леді Гага, попри свої достатки, любить купувати все по купонах. Артистка купує все на розпродажах і сама, не боячись, зізналася в цьому.

Нагадавши, розкрився важкий діагноз принца Вільяма, Міддлтон могла залишитися вдовою.

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