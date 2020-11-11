Эти звезды привыкли жить не на широкую ногу

Эти знаменитости получают миллионные гонорары, но не теряют голову от своих богатств

Давайте познакомимся со звездами, которые ведут скромный образ жизни, несмотря на свой достаток, передает Politeka.net.

Начнем с британских герцогинь Кейт Миддлтон и Меган Маркл.

Первая получила огромную любовь публики, за то что не тратит много денег на дорогие дизайнерские вещи. Миддлтон, невзирая на свой статус, носит одни и те же наряды, а также ее можно увидеть в одежде недорогих брендов Zara, Hobbs, H&M. Свои сбережения Кейт предпочитает тратить на благотворительность.

Меган Маркл носит и дорогие, и дешевые наряды. Все же, нельзя отметить, что звезда иногда бережет не только средства, но и природу. Так, она выбирает туфли на каблуках из переработанного пластика.

Актриса Дженнифер Энистон зарабатывает огромные деньги, но относится к брендам равнодушно. Красотка выглядит элегантно, сильно не тратясь на одежду. В ее гардеробе можно найти недорогие, но стильные вещи. Куда важнее – следить за ними и правильно комбинировать между собой.

Известная актриса и режиссер Анджелина Джоли ведет довольно скромный образ жизни. Еще в 2001 году в Камбодже звезда убедилась в бедственном положении жителей и начала активно заниматься оказанием гуманитарной помощи.

Артистка стала создательницей нескольких благотворительных фондов, куда выделяет круглые суммы.

Кроме того, ходят слухи, что знаменитость также и воспитывает детей - она одевает их в секонд-хендах и кормит дешевой едой.

Певица Леди Гага, несмотря на свои достатки, любит покупать все по купонам. Артистка покупает все на распродажах и сама, не боясь, призналась в этом.

Напомним, Вскрылся тяжелый диагноз принца Уильяма, Миддлтон могла остаться вдовой.

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