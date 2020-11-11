Эти знаменитости получают миллионные гонорары, но не теряют голову от своих богатств
Давайте познакомимся со звездами, которые ведут скромный образ жизни, несмотря на свой достаток, передает Politeka.net.
Начнем с британских герцогинь Кейт Миддлтон и Меган Маркл.
Первая получила огромную любовь публики, за то что не тратит много денег на дорогие дизайнерские вещи. Миддлтон, невзирая на свой статус, носит одни и те же наряды, а также ее можно увидеть в одежде недорогих брендов Zara, Hobbs, H&M. Свои сбережения Кейт предпочитает тратить на благотворительность.
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Меган Маркл носит и дорогие, и дешевые наряды. Все же, нельзя отметить, что звезда иногда бережет не только средства, но и природу. Так, она выбирает туфли на каблуках из переработанного пластика.
Актриса Дженнифер Энистон зарабатывает огромные деньги, но относится к брендам равнодушно. Красотка выглядит элегантно, сильно не тратясь на одежду. В ее гардеробе можно найти недорогие, но стильные вещи. Куда важнее – следить за ними и правильно комбинировать между собой.
Известная актриса и режиссер Анджелина Джоли ведет довольно скромный образ жизни. Еще в 2001 году в Камбодже звезда убедилась в бедственном положении жителей и начала активно заниматься оказанием гуманитарной помощи.
Артистка стала создательницей нескольких благотворительных фондов, куда выделяет круглые суммы.
Кроме того, ходят слухи, что знаменитость также и воспитывает детей - она одевает их в секонд-хендах и кормит дешевой едой.
Певица Леди Гага, несмотря на свои достатки, любит покупать все по купонам. Артистка покупает все на распродажах и сама, не боясь, призналась в этом.
Напомним, Вскрылся тяжелый диагноз принца Уильяма, Миддлтон могла остаться вдовой.
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