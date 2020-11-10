Діти Алли Пугачової і Максима Галкіна Гаррі і Ліза розчулили стильними образами на домашній кухні

Зворушливе фото 7-річних близнюків з'явилося на одній з фанатських сторінок в Instagram, повідомляє Politeka.net.

На фото Гаррі і Ліза позують на тлі кухонних шафок. При цьому обидві дитини одягнені вельми химерно. Так, Гаррі стоїть в брюках, білій сорочці зі стильним принтом і чорному метелику.

А ось його сестра Ліза приміряла яскраво-червону сукню, прикрашену повітряним тюлем. Волосся дівчинки зав'язане ззаду, що надає її образу ще більше «дорослості».

"Братик і сестричка", - йдеться в підписі до знімка.

Шанувальники зоряного сімейства активно коментують фото.

"Дай Бог здоров'я, щастя і всіх земних благ Гарріку і Єлизаветі", "Лізочка мила людинка", "Лапушки-янголята! Пташенята Галчата", "вони чарівні! Я це пишу не заради красивого слівця, вони дійсно прекрасні. Дай Бог їм щастя!", "Відмінні крихітки", "Два ангела", "до чого ж гарні!", "Раніше Ліза виглядала як би самою самою ну Гарік росте і перетворюється на великого хлопчика", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що в мережі з'явилося відео, в якому можна побачити, як Гаррі і Ліза в суворій шкільній формі виходять на лінійку. При цьому хлопчика веде за руку якась жінка, ймовірно-вчителька. У якийсь момент Гаррі дивиться прямо в камеру, що знімає його, а потім посміхається і підморгує. Виглядає він при цьому як справжня знаменитість.

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