51-летняя актриса и певица Дженнифер Лопес повиляла пятой точкой в невероятно откровенном платье
Как сообщает Politeka.net, на одной из фан-страниц артистки в Инстаграм появилось пикантное фото. На снимке Лопес позировала в белом платье с очень глубоким, можно сказать, экстремальным разрезом. Вырез на платье опускался намного ниже пояса, в результате чего звезда засветила часть своей аппетитной «пятой точки», которую в свое время она застраховала.
Волосы Джей Ло были распущены, она стояла в полуоборота, чтобы поклонники могли рассмотреть эффектный разрез.
«Мне нравится это фото. Она такая великолепная. Люблю тебя», - подписали фото авторы аккаунта.
Снимок оценили верные поклонники артистки со всего мира.
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«Красивая соблазнительная Джей Ло», «Слишком откровенно», «Как красиво», «Вау», «Огонь», - пишут пользователи сети.
Стоит отметить, что несмотря на свой возраст, Джей Ло выглядит превосходно. Ее секрет – регулярные физические нагрузки. Лопес регулярно работает над своими шоу, поэтому вынуждена держать себя в форме.
Ранее мы писали, что Дженнифер Лопес покрутила своей знаменитой пятой точкой. Звезда поделилась в Инстаграм забавным кадром, на котором в коротком концертном наряде трусит «булочками».
Напомним, что Дженнифер Лопес в роскошном черном бикини задала жару молодым красоткам: "С позой намудрила".
Как сообщала Politeka, Дженнифер Лопес засветила отсутствие трусиков под задравшейся юбкой: "Зажигалка".
Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес в мини-бикини показала истинный соблазн: "Холмы удачно легли".