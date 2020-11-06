Популярна співачка і актриса Дженніфер Лопес похвалилася підкачаним і молодим тілом в купальнику

Не так давно сама Лопес розповіла, що вона харчується правильно, але ніколи не відмовляється від смачного тортика або який-небудь інших смаколиків. Також Лопес не вірить в голодування, тому є енергетично багату їжу.

Залишатися підтягнутою незалежно від її режиму допомагає буквальна одержимість спортом. Лопес не перестає займатися навіть у власний день народження.

"Іноді, після насиченого дня або робочого дня, що переходить в ніч, мені хочеться пропустити тренування, але я кажу собі: просто встань і йди в спортзал, це займе всього лише годину», — розповідала одного разу зірка. Як видно на фото, навіть в простих купальниках Лопес виглядає чудово.

Можна сказати, що їй ніби знову 30 і вигляд при цьому без пластики у Лопес неймовірно доглянутий. Дженіффер Лопес дотримується дієти для прискорення метаболізму, яку розробила Хейлі Помрой. Основу раціону її дієти складають свіжі фрукти, овочі, зернові культури, яйця, м'ясо, Риба і птиця.

Відзначимо, після того, як артистка виступила в 2002 році з синглом Jenny from the Block, слава її почала активно зростати, а кожна поява на публіці обговорювалося в рази частіше, ніж раніше. Лопес змогла не тільки домогтися успіху за цей час, але ще і зміцнила свої власні позиції серед конкуренток.

Кожне шоу в турі дозволяє їй поповнювати банківський рахунок на семизначну суму.

У блискучому костюмі з глибоким вирізом 51-річна Лопес виглядала чудово. Згідно з даними в мережі, Джей Ло в середньому заробляє $2,2 млн за один виступ в ході туру, тому скандальні кадри з її участю її мало турбують. У мережі в свою чергу відзначають, що Лопес подобається їм навіть такий, в забавному становищі.

"Одна любов до неї, навіть так забавно️❤️💯 💯 💯Ріко, у тебе багате тільце, прекрасних поцілунків🔥 🔥; поза богині, яка різниця як💦 💦; і смішно і пристрасно👅 🥒; для мене це досконалість !! ✨ ; Ми всі можемо погодитися з тим, що Дженніфер Лопес-найкрасивіша жінка в світі 🗣; дуже мило🤗 😘 😘 ⚘; хочу носити сукню біля басейну недбало! # Vibes; здається з позою намудрили; Боже, коли вона народилася, вона пройшла 10 разів в черзі за красою, перш ніж Бог послав її на землю 🤧 ♥ ️queen pls».

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