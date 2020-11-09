Популярна співачка і актриса Дженніфер Лопес показала підтягнуте тіло в білому бікіні

Кілька днів тому стало відомо, що голлівудська актриса і співачка Дженніфер Лопес знялася в досить сміливій і відкритій фотосесії для журналу Billboard разом з молодим співаком Хуаном Аріасом, більш відомим як Малума. Про це пише Politeka.net. Зухвалі кадри в образах, які перетворили зірку в молоденьку красуню тоді вразили всіх.

У мережі на фан-акаунтах зірки почали публікувати й інші кадри з її стильних фотосесіій. Артистка на одному з фото виглядала дуже привабливо. Співачка позувала лежачи на землі і демонструючи свої достоїнства.

При цьому білий бікіні не тільки підкреслив гарний вигляд Лопес, але і допоміг їй показати, як можна ідеально виглядати в 51, якщо правильно стежити за собою.

"королева, нею можна милуватися кожен день😙; може нам ця фотографія 10х сподобається ???; вона знову сяє, як неймовірна зірка✨ 🔥; давай Громова королева !! удачі !! # голос; Давай вести себе шумно !!! 💙 пагорби так вдало лягли💙; ми поддерж підтримуємо це повідомлення, ви прекрасні!; так пишаюся тобою, мама🗳 💙; Америка повинна прокинутися!; Давай голосно скажемо королева👑 🗳».

Схоже, всі правила Лопес по догляду за собою працюють успішно, адже в кожній фотосесії артистка виглядає років на двадцять молодше, ніж їй насправді. 51-річна зірка нещодавно знялася без білизни в новій фотосесії.

І зробила вона це прямо на столі для більярду. Розклавшись в сміливій позі, артистка відкинула частину сукні і показала тим самим пружні стегна у всій красі. Вдала укладка з макіяжем зробили сміливий образ зірки ідеальним. При цьому позувала зірка явно без нижньої білизни, вражаючи красою.

"Світиться богиня; Ти виглядаєш дуууже приголомшливо😍; ось і все ... дієта без цукру і вуглеводів, вчіться, дівчатка!; Може, я більше не буду їсти, заздрю; досконалість !! Це так красиво ♥ ️ ♥ ️🔥 🔥 🔥; моя дівчинка😍❤️; Блін, я думаю, літо не закінчилося, ти світишся, чорт візьми; насолоджуйтеся відпочинком, а ми видом міс».

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