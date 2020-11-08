Відома українська ведуча Ольга Фреймут після вильоту з "Танців з зірками" відверто розповіла про наслідки важкої хвороби

Не так давно знаменитість перехворіла китайським вірусом, який косить все більше людей по всьому світу. Це сталося під час її участі в танцювальному шоу, через що ведучій довелося пропустити два ефіри.

В програмі «Валерій Вечірній» на YouTube ведуча зізналася, що спочатку дуже боялася заразитися, проте сподівалася, що Україна зможе уникнути масштабної епідемії.

За словами Фреймут, хвороба для неї не пройшла без сліду.

"Хвороба страшна, вона вимотує, дуже емоційно впливає", - поскаржилася ведуча.

Фреймут зазначила, що тепер продовжує берегти себе, адже чула десь, що повторне зараження китайським вірусом переноситься набагато гірше. Ведуча розповіла, що зараз намагається уникати людних місць через ризик знову заразитися.

"Ця історія не закінчиться ніколи, ми до неї адаптуємося. Я сподіваюся на британських вчених. Я після ковіда ще більше переживаю, в масках ходжу, нікуди не виходжу в людні місця – я побоююся людей", - зізналася ведуча.

До цього ми писали, що Фреймут спустилася в підземку. Вона показала це в своєму Instagram.

На опублікованих кадрах Фреймут позує, вже спустившись на станцію «Поштова площа». При цьому телеведуча не забула надіти маску.

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