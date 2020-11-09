Ольга Фреймут "зачарувала" шанувальників ніжним поглядом
Архівне фото було опубліковано в Instagram-акаунті Freimut Team, який присвячений відомій телеведучій.
Знімок, мабуть, був зроблений багато років тому на одній з фотосесій, на якій блищала молоденька Ольга Фреймут.
Ольга Фреймут з пронизливим поглядом позує фотографу, спершись головою на одну зі своїх рук.
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Для фотосесії молода модель підібрала чорну сукню з глибоким вирізом, а в кадрі Ольга Фреймут іншою рукою спокусливо задирає сукню вгору по нозі.
"Цей погляд", - йдеться у підписі до архівного знімка.
"Дуже красива", "іноді нагадуєш Мішель Пфайфер", "красуня"," як завжди чарівна", " Тут, Оля думка розділилася: погляд Олі або Злати?",- написали фанати в коментарях під публікацією.
Раніше ми розповідали, що Ольга Фреймут поплатилася за довгий язик на "Танцях з зірками".
Так, популярне шоу покинули Ольга Фреймут та Ілля Падзіна. Користувачі неоднозначно відреагували на виліт пари Фреймут і Падзіни.
Деякі зраділи такому повороту, але були і такі коментатори, які відзначили, що на проекті "Танці з зірками" залишилися артисти, яких відверто "проштовхують" у фінал, хоча вони цього нібито не заслуговують.
Нагадаємо, що Ольгу Фреймут жорстко взяли в облогу за гострий язик
Як повідомляла Politeka, Скандальну Фреймут заклювали після зміни партнера на "Танцях з зірками"
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