Українська телеведуча Ольга Фреймут, яка покинула шоу "Танці з зірками", поділилася особистою історією і винесла сварку з дому

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram співачка опублікувала фото в елегантній чорній сукні. Під фото зірка вирішила розповісти про сварку з чоловіком і жіночу хитрість, яка дозволила залагодити конфлікт.

"Конфліктувати можна з добром. І зі стилем. Не заради зіпсованого настрою, а заради результату. Вчора мені не зовсім сподобалася реакція чоловіка на мою розповідь.

"Володя, міг би і обуритися" - розгнівалася я.

"Дійсно, Оля? Мені скоро 44 роки, а ти вчиш мене, як реагувати, як себе поводити...".

Я відчула, що в атмосфері стало конфліктно", - зізналася Ольга і розповіла, що відразу ж перейшла на тему дня народження чоловіка, щоб вечір знову став затишним.

У коментарях під постом думки розділилися. Одні підтримали Ольгу, а інші порахували, що не варто завжди бути леді.

"Оля, спасибі за поради на рахунок вирішення конфлікту, круто!", "Майстер жанру!", "Елегантність часу не підвладна)", "Оля, Вам не варто було згладжувати цей конфлікт, тому що Ваша душевна потреба не була задоволена - ви не отримали підтримку, на яку розраховували", "нічого страшного не станеться, якщо одного вечора ви побудете не леді, а живою людиною з потребами", - пишуть люди.

Нагадаємо, що партнер Фреймут по "Танцях з зірками" не витримав і принизив телеведучу на всю країну: "Вона набагато...".

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