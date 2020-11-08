Легенда Голлівуду і співачка Дженніфер Лопес вразила бездоганною фігурою в спокусливих нарядах

Як розповідає Politeka, фотографії були опубліковані на сторінці красуні в Instagram.

"Почнімо святкувати раніше, тому що ми заслуговуємо», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Джей Ло позує спершу в одній сорочці, елегантно вмостившись на ліжку. Доповнити образ красуня вирішила туфлями й бездоганним макіяжем.

На іншому кадрі знаменитість стоїть, спершись на автомобіль і спокусливо дивлячись в камеру.

"Боже, ти до непристойності хороша", " це просто щось неймовірне. Обожнюю тебе", "здається, я закохався в твої форми«," красуня. Краще тебе нікого немає. Крута", - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що актриса і співачка Дженніфер Лопес покрутила своєю знаменитою п'ятою точкою після оголошення результатів президентський виборів в США

За результатами американських виборів, перемогу здобув демократ Джозеф Байден. Ця звістка порадувала 51-річну поп-виконавицю Джей Ло.

Вона розмістила архівне відео, зроблене під час одного зі своїх концертів.

Нагадавши, прекрасна Джей Ло здивувала гарячим чином, спокусливі кадри

А ще Politeka повідомляла, що прекрасна Джей Ло здивувала гарячим чином, спокусливі кадри

Також Politeka писала, що Джей Ло показала підрослих двійнят і розбурхала мережу