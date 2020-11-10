Відома актриса Мер'єм Узерлі, яка зіграла Роксолану в популярному серіалі "Величне століття", показала свого нового обранця

Як повідомляє Politeka з посиланням на Нurriyet, знаменитість знову закохалася через чотири роки після розставання з бізнесменом Альпом Озджаном.

Новий обранець знаменитості - американський бізнесмен, який заради актриси переїхав до Берліна. Ім'я чоловіка Узерлі поки не розкриває, але в мережі з'явилося їх спільне фото, на якому видно, що чоловік виглядає старше знаменитості і у нього рідшають волосся – явно видно залисини на його лобі.

Також стало відомо, що Мер'єм отримала від бізнесмена пропозицію руки і серця, проте з весіллям закохані поспішати не будуть у зв'язку з ситуацією навколо коронавірусу.

"Моя кохана людина зробила мені пропозицію, і я відповіла згодою. Ми не зіграли весілля тільки тому, що я не хочу святкувати її в умовах пандемії з 20 або 30 гостями в масках. Я хочу влаштувати пишне торжество", - заявила журналістам Узерлі.

Раніше ми повідомляли, що Мер'єм Узерлі заявила, що дуже щаслива і пишається такою нагородою, вона подякувала знімальній команді фільму, журі конкурсу і всіх причетних до її перемоги. У ролику знаменита красуня постала в рожевій сукні з широким "комірцем" в оточенні різного знімального реквізиту. Можна помітити, що зірка помітно змінилася за останній час, її обличчя злегка округлилося, шкіра зблідла, а волосся стало темніше.

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