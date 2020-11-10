Середній син співачки Крістіни Орбакайте Дені Байсаров вразив зовнішністю поруч зі своєю зірковою мамою Крістіною Орбакайте

В одній з численних фан-груп співачки розміщений колаж, на лівій половині якого Дені обіймає свою маму, будучи ще дитиною, пише Politeka.

Другий кадр схожий на перший, різниця лише в тому, що Байсаров на ньому – цікавий молодий чоловік, який набагато обігнав свою маму по зрісту.

"Фото з різницею 10 років!😘 🥰 ", – підписаний кадр.

Фанати по достоїнству оцінили це фото, зазначивши, що якщо син змужнів і перетворився в красеня, то його мати з віком практично не змінилася і залишилася такою ж прекрасною і бажаною.

"Мама красуня, з віком ндё краше! ХРИСТИНА ЩЕ КРАСИВІШЕ СТАЛА!!!!💯 💯 💯 💯 👏 👏 👏 👏 Чудові фотографії 👍 👍 👍 діти дорослішають, а мами молодіють!👍 👏 Христина ви помолодшали років на 20. Син красунчик! Христина ви Красуня, і діти у вас чудові!!! Любові, здоров'я і благополуччя вам!!!😍 😍 😍 💖 💖 💖 Мамочка, красуня! Тільки покращала! А синочок подорослішав! 👍 Це просто принадність🙏 👍 🌟 🌟 не те що не змінилася. А ще більше помолодшала. Син подорослішав, а матуся помолодшала Мама стала молодшою, а синок виріс і майже ровесник мамі ♪ да Христина взагалі не змінилася. Видно дядько Гена пройшовся. Алла Борисівна теж вже багато років тільки мододіє. Щастя Вам і всій родині Христиночка.💐 💐 💐 💐 💐 Яке щастя що ви прекрасно живете в цьому світі син виріс, а мама залишилася такою ті молодий і красивою Христина стала на 10 років молодше, а Дені явно старше", – пишуть люди.

Раніше ми повідомляли, що Дені Байсаров відверто заговорив про стосунки зі своїм батьком. Шанувальники пам'ятають історію, коли Байсаров забрав хлопчика і не дозволяв йому бачиться із зірковою мамою і бабусею. Алла Пугачова тоді ходила на ефіри на телебаченні, намагаючись вирішити конфлікт.

Варто відзначити, що Байсаров навіть змушував маленького Дені давати прес-конференцію і заявляти, з ким він хоче залишитися після розлучення. Пізніше екс-подружжя прийшло до мирової угоди. Дені дали право самостійно вирішувати, де жити.

Днями Байсаров зазначив, що готовий про це поговорити.

"Торкнуся нарешті цю тему. Якщо у мене в соцмережах немає фото мого батька або якихось інших членів сім'ї, це не означає, що я з ними не спілкуюся. Це мій батько. Як можна думати, що ми не спілкуємося?",- заявив Дені, додавши, що для нього сім'я багато значить.

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