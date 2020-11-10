Известная голливудская актриса Анджелина Джоли наделала шуму пикантными кадрами с лошадью
Как сообщает Politeka.net, на одной из многочисленных фан-страничек появилось фото с весьма провокационной съемки актрисы. Джоли позировала в одних штанах, скинув всю одежду выше пояса. Красотка фотографировалась с белой лошадью, устроив с ней настоящие дикие игры. Актриса прижималась к жеребцу, забывая при этом прикрыть свою пышную грудь. Кроме этого, на одном из кадров звезда позволила лошади прикоснуться к своему бюсту.
Стоит отметить, что не все оценили дерзкую съемку актрисы. В комментариях под постом оставили как положительные, так и негативные отзывы.
«Это уже слишком», «Я люблю тебя», «Храбрая женщина», «Хотел бы я быть лошадью», «Красивая», «Огонь», «Перебор», «Это провокация!», - пишут пользователи сети.
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Как известно, раньше у Анджелины Джоли была весьма скандальная репутация. Она совершала массу необдуманных поступков, о которых не уставала писать пресса. Однако после рождения детей актриса сильно изменилась. Сегодня она совершенно другой человек.
Стоит отметить, что сегодня звезда редко принимает участие в откровенных съемках и предпочитает сдержанные скромные наряды.
Напомним, что вульгарная Анджелина Джоли в прозрачной майке вывалила свои прелести напоказ: «Как вам не стыдно».
Как сообщала Politeka, игривая Анджелина Джоли раскрепостилась и, задрав платье, показала не только бюст: Дикая роза.
Также Politeka писала, что бесстыжая Анджелина Джоли выставила напоказ сочный бюст, обтянутый прозрачной сеткой: королева эпатажа.