Голлівудська актриса Анджеліна Джолі підкорила відвертими кадрами в прозорій майці

Як пише Politeka.net, на одній з фан-сторінок з'явилося старе фото, на якому Джолі постала у вельми зухвалому вигляді. Вона одягла прозору білу майку, під яку не стала надягати білизну. В руках Джолі тримала сигарету і пляшку з алкоголем. Вона вип'ятила вперед свої груди, які просто звели з розуму шанувальників. Крім цього, Джолі пограла з язичком, завороживши спокусливим поглядом.

"21 рік тому", - підписали фото автори аккаунта.

За короткий час пост зібрав майже 100 тисяч лайків. Сама Джолі не веде Instagram, тому всі її шанувальники насолоджуються фан-сторінками. У коментарях думки щодо фото розділилися. Одні визнали фото занадто відвертим. Інші ж похвалили Джолі за сміливість і красу.

"Топ", "вогонь", «Моя любов», «гарний вигляд», «Дєтка, я так сильно тебе люблю, але я не люблю цю фотографію», «Сестра, що ти зробила», "як вам не соромно", "Вау. Ви богиня", "Без бюстгальтера круто", - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що раніше Джолі постійно брала участь у провокаційних фотосесіях. Її знали, як відірву і зухвалу красуню. Пізніше актриса сильно змінилася. Зараз вона зосереджена на вихованні дітей.

Нагадаємо, що зухвала Анджеліна Джолі позбулася білизни і злилася з дикою природою: чорна пантера.

Як повідомляла Politeka, неприборкана Анджеліна Джолі в сміливому боді задерла ніжки, змусивши чоловіків кричати від захвату: "Ням!".

Також Politeka писала, що пристрасна Анджеліна Джолі в латексі і панчохах показала, чим спокушала Бреда Пітта: «Бомба».