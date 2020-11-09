Українська співачка Надія Мейхер, яка пройшла до чвертьфіналу проекту «Танці з зірками», показала своїх дочок

Як повідомляє Politeka.net, на проекті Надя вперше представила дочок Анну та Марію. В рамках сімейного вечора на шоу, дівчатка станцювали з мамою спільний танець.

Судді високо оцінили виступ, поставивши Наді 40 балів. При цьому Сергію Танчинцю, який танцював з донькою і дружиною, поставили лише 36 балів, а Юлії Саніній за номер з батьком – 39. Багатьом шанувальникам така оцінка суддів здалася нечесною. Вони заявили, що Мейхер високі бали поставили виключно через дітей.

"Красиво, ніжно, але в порівнянні з Сантою і Юлею цей танець не на 40 балів точно",

"Чекала танцю у Мейхер, вибачте не бачила, це ж танцювальне шоу, а у кого немає діток. На які нотки таким виконавцям тиснути? Можна було виконання з рідними і не оцінювати. У Наді просто нічого оцінювати",

"Мішина зізналася, що сьогодні оцінювати нічого. Тому оцінку поставила "за весь пройдений шлях",

"40 балів дітям поставили. Танцю по суті не було",

"Красиво, але не на 40 балів", - пишуть глядачі.

Варто відзначити, що Надія вирішила відповісти багатьом коментаторам, які розкритикували її виступ.

"Абсолютно згодна. Мої крихітки заслуговували 1000... балів... Найменші і такі сміливі", - заявила горда мати.

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