Зірки "Квартал 95" Євген Кошовий і Юрій Ткач поділилися кадрами з домашньої вечірки

Як повідомляє Politeka.net, відео з'явилося на офіційній сторінці «Кварталу» в Instagram. Чоловіки в спортивних штанях сиділи за цифровим піаніно і одночасно грали на ньому. Їхні обличчя розпашілися. Складалося враження, що відео було зроблено під час застілля.

"У чотири руки", - підписали відео автори аккаунта.

За кілька днів пост з акторами зібрав майже 250 тисяч переглядів. У коментарях під постом залишили масу слів критики. Деякі звернули увагу на те, що коміки себе запустили.

"Треба щось робити хлопці з вагою, Ви вже ширше, ніж довше. Червоні круглі як близнюки. Здоров'я бережіть!", "Під синькою))) пики червоні», «Походу бахнули по 100 грм, і на музику потягнуло))», «особисто мене Юра кумарить», «скільки випили, он червоненькі які», "музиканти вашу матір. Ржу", "Женя ще й ногами грає))», «Дует «лисі потилиці», «схоже на Лагутенко... Здорово чудово", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що дочка Юрія Ткача Ліза насмішила кумедним фото в рожевому шоломі. Шанувальники розкритикували артиста за те, що він постійно ділиться знімками своєї маленької дочки.

Нагадаємо, що Кошовий зважився показати, яким був до Квартал 95, роки пішли на користь.

Як повідомляла Politeka, оброслий Кошовий з "Квартал 95" вразив радикальним експериментом із зовнішністю:"Продовжуємо...".

Також Politeka писала, що почервонілий Ткач з "Квартал 95" з дружиною розохотили собачим танцем: "ось звідки з'являються...".