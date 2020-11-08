Керівник і актор студії "Квартал 95" Євген Кошовий вирішив остаточно позбутися своєї знаменитої лисини

Як передає Politeka.net, нещодавно комік повідомив, що у нього з'явився вільний час для того, щоб провести сміливий експеримент зі своєю зовнішністю.

Як відомо, майже 20 років Кошовий голить голову. Мільйони глядачів знають його як "лисого з кварталу". Однак, як з'ясувалося, у Кошового немає проблем з волоссям, тому він вирішив його знову відростити. Крім цього, він вирішив відростити вуса і бороду. Результати експерименту Кошовий періодично публікує у себе в Instagram.

Цього разу Євген поділився фото, на якому волосся вже істотно виросло, а вуса стали помітні оточуючим.

"Продовжуємо заростати", - підписав фото актор.

Поки що невідомо, чи вирішив актор відростити волосся назавжди, чи це всього лише жартівливий експеримент. Крім цього, на селфі Кошового не видно, як буде виглядати актор з волоссям.

Раніше ми писали, що Євген Кошовий і його колега по «Кварталу» Олександр Пікалов здивували незвичайними образами. Женя приміряв футболку, синю куртку і масивний ланцюг. Його образ нагадував одяг Потапа. Пікалов, у свою чергу, був дуже здивований, його очі були розширені.

Нагадаємо, що Євген Кошовий рветься бити "морди" в школі дочки, дитина в розпачі:"я вже не можу".

Як повідомляла Politeka, дружина Кошового вразила гордовитою позою в модному вбранні: "у кожної дівчинки має бути...".

Також Politeka писала, що Кошовий відрощує шевелюру, щоб повернути колишню красу: яким він був без лисини.