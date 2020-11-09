Зовсім ще юний гуморист Євген Кошовий, зірка "Квартал 95", справив фурор на українців - такого артиста мало хто пам'ятає

Як передає Politeka.net, кадром з виступу 2002 року поділився у своїх "сторіз" сам комік. 19-річний Євген в облягаючому чорному гольфі і "вузьких" брюках такого ж кольору іскрометно жартував зі сцени.

У юнакові важко впізнати нинішнього, ставного, гумориста. Правда, не може не радувати, що хоч щось незмінно: його коронна лисина і веселий характер.

Повне відео виступу опубліковано в YouTubе.

"Команда КВК "Ва-Банкъ", Луганськ, вища Українська ліга КВК, наш номер з танцем. Колись це було частиною мого життя... А тепер мало хто впізнає мене в тій Натасі, яка танцювала в парі з Жекою)))", - підписала автор.

Користувачі з жаром коментують "знахідку":

"Зараз Кошовий походу важить в 2 рази більше"

"І хто міг подумати що цього чувака сам президент буде цілувати в лисину в стрибку"

"Тут підходить до Жені приказка: були б кістки, м'ясо наросте" (наросло😄😁)"

"Жека, який же ти був витончений!!"

"Чесно Жека тут стрьомний. На вигляд йому років 16. 2019 і 2002 - Я вибираю 2019"

"Жека смішний тут😂як гусак щипаний😂"

"Стрункий як велосипед"

"Зараз звичайно Кошовий красунчик, Вася!"

"Женя зараз в три рази більше і в три рази смішніше. Обожнюю."

Раніше ми повідомляли, Кошовий має намір поексперементувати із зовнішністю. Євген зважився на кардинальні зміни і почав обростати.

"Поки є час, спробую як це - з волоссям. І не голитися", - підписав Кошовий опубліковані в Instagram кадри.

Нагадаємо, що Євген Кошовий рветься бити " морди "в школі дочки, дитина в розпачі:"я вже не можу".

Як повідомляла Politeka, дружина Кошового вразила гордовитою позою в модному вбранні: "у кожної дівчинки має бути...".

Також Politeka писала, що Кошовий відрощує шевелюру, щоб повернути колишню красу: яким він був без лисини.