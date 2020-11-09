Популярная певица и актриса Дженнифер Лопес показала подтянутое тело в белом бикини

Несколько дней назад стало известно, что голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес снялась в довольно смелой и открытой фотосессии для журнала Billboard вместе с молодым певцом Хуаном Ариасом, более известным как Малума. Об этом пишет Politeka.net. Дерзкие кадры в образах, которые превратили звезду в молоденькую красотку тогда поразили всех.

В сети на фан-аккаунтах звезды начали публиковать и другие кадры из ее стильных фотосессиий. Артистка на одном из фото выглядела очень привлекательно. Певица позировала лежа на земле и демонстрируя свои достоинства.

При этом белый бикини не только подчеркнул красивый вид Лопес, но и помог ей показать, как можно идеально выглядеть в 51, если правильно следить за собой.

«королева, ею можно любоваться каждый день😙; может нам эта фотография 10х понравится ???; она снова сияет, как невероятная звезда✨🔥; Давай громовая королева !! удачи !! # голос; Давай вести себя шумно !!! 💙 холмы так удачно легли💙; Мы 💯 поддерживаем это сообщение, вы прекрасны!; так горжусь тобой, мама 🗳💙; Америка должна проснуться!; Давай громко скажем королева 👑🗳».

Похоже, все правила Лопес по уходу за собой работают успешно, ведь в каждой фотосессии артистка выглядит лет на двадцать моложе, чем ей на самом деле. 51-летняя звезда недавно снялась без белья в новой фотосессии.

И сделала она это прямо на столе для бильярда. Разложившись в смелой позе, артистка отбросила часть платья и показала тем самым упругие бедра во всей красе. Удачная укладка с макияжем сделали смелый образ звезды идеальным. При этом позировала звезда явно без нижнего белья, поражая красотой.

«Светящаяся богиня; Ты выглядишь оооочень потрясающе😍; Вот и все ... диета без сахара и углеводов, учитесь, девочки!; Может, я больше не буду есть, завидую; Совершенство !! Это так красиво ♥ ️ ♥ ️🔥🔥🔥; Моя девочка😍❤️; блин, я думаю, лето не закончилось, ты светишься, черт возьми; Наслаждайтесь отдыхом, а мы видом мисс».

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