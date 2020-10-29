Українська танцівниця, модель і учасниця шоу" Танці з зірками " Аделіна Делі вміє шокувати фанатів своїм екстравагантним образом

У перший раз про гарячу мулатку заговорили після того, як вона з'явилася в балеті відомої виконавиці Насті Каменських, нагадує Politeka.

У 2019 році Аделіна була учасницею шоу "Танці з зірками" в парі з відомим репером Серьогою з Білорусі, а в цьому році виступає з колишнім учасником шоу "Холостяк", футболістом Сергієм Мельником.

У дівчини дуже яскрава зовнішність, вона обожнює епатувати публіку сміливими образами. Так і цього разу красуня показала гарячі кадри разом зі своїм партнером по танцях Сергієм.

На знімках вони стоять тісно притулившись один до одного – на Аделіні - бежеве плаття з напівпрозорими рукавами і областю декольте, тому добре видно високі груди зірки. Мельник одягнений в чорні штани і білу сорочку з чорними вставками.

"Після цих фото я отримала море повідомлень з питанням "Що між вами"? 😅 Яке фото вам сподобалося більше?😊 "- підписала кадри Делі.

Численні фанати зоряної пари викупали своїх кумирів в компліментах і захопленнях, а також поставили безліч лайків. Не залишилася байдужою до публікації і колишня солістка української жіночої поп-групи "ВІА Гра" Санта Дімопулос, яка також поставила "сердечко".

"Обааа 😍 😍 😍" це ти, це я, між нами блискавка, з електричним розрядом 220 вольт, чуєш!"- так і відповідайте . Відмінного дня💋 Видно, що він заліз і сидить в твоєму сердечку💞 👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏 красиві🔥 🔥 🔥 подобається все! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️😍😍😍😍😍😍 Ви ідеальні, ми вимагаємо відносин 😍 😂 дуууже зворушливе фото!",- пишуть фанати.

Раніше ми писали, що учасниця "Танці з зірками", екс-солістка ВІА Гри Санта Дімопулос поділилася новими враженнями від телешоу. Про це пекуча брюнетка розповіла у себе в Instagram.

Дімопулос зізналася, що для неї танець – це не тільки кайф від процесу, не тільки робота, виклики і сцена, це - ще й діалог з глядачем.

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